Na twee jaar weer een uitreiking van de Zilveren Moeierboom in Etten-Leur

K­SE-le­zing: hoe onvoorspel­baar is Poetins regime?

ETTEN-LEUR - KSE-medewerker Ivo Pertijs was jaren freelance Rusland-correspondent; hij werkte onder andere voor De Groene Amsterdammer en Nieuwe Revu. Op maandag 4 april geeft hij een lezing in Etten-Leur over het regime van Vladimir Poetin, waarbij hij zich vooral richt op de vraag hoe onvoorspelbaar Poetins regime is.

24 maart