Na vader, legt nu zoon krans bij herdenkingsplaquette bij de Van Goghkerk in Etten-Leur

,,Een hele grote eer vind ik het”, zegt Van der Put. ,,Mijn vader Cees was de initiatiefnemer van die herdenkingsplaquette die in 1984 aan de Van Gogh kerk bevestigd is. Sindsdien heeft hij, tot zijn dood in 2019, ieder jaar op 4 mei een krans gelegd. Dat was echt zijn moment. Ik heb hem beloofd dat ik het van hem over zou nemen en zo sta ik hier dus.”