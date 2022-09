Neeltje Heeren (45) is Meedenkcoach in Etten-Leur: ‘Mensen weten soms niet waar ze het moeten zoeken’

Hoogleraar over huisuitzet­ting vermeende dealer: ‘Hij wordt nu drie keer door de hond gebeten’

ETTEN-LEUR - Mocht de politie een rapport met details over een huurder delen met woningcorporatie Alwel? ,,Ik denk dat advocaat Schouten hier een punt heeft en ik vind het goed dat hij deze casus door een rechter laat toetsen. Want het is echt onevenredig wat we hier allemaal doen.”

22 augustus