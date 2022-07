Neem mensen serieus. Echt, het scheelt!

Voetballen en feesten op blote voeten in Et­ten-Leur: ‘Op tijd bier halen, dat helpt’ (of toch niet?)

ETTEN-LEUR - Het is zomer en bijna vakantie. Dus schoenen uit, korte broek aan en voetballen maar op het ‘strand’ in Etten-Leur tijdens het Beachfestival in het Schoenmakerspark. ,,Misschien moeten we de scheids omkopen met een kratje bier..?

10 juli