Nog een paar meldingen erbij in afpersingszaak Gianni de W.: ‘We onderzoeken of er een verband is’

Et­ten-Leur zet sporters in het zonnetje: Lindsay van Zundert gekroond tot sportvrouw van het jaar

ETTEN-LEUR - Schaatsster Lindsay van Zundert is zaterdagavond in haar woonplaats Etten-Leur verkozen tot sportvrouw van het jaar. Sportman van 2022 is surfer Dion van Laarhoven en het team van voetbalclub Unitas ’30 is de sportploeg van het jaar.

22 januari