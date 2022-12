Nominaties Sportgala Etten-Leur: Lindsay van Zundert sportvrouw van het jaar 2022?

Eigenaars succesres­tau­rant Petits Saveurs openen nieuwe Bistrobar Santé in Regiment Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - De eigenaars van Petits Saveurs openen een tweede zaak, pal tegenover hun restaurant in het Regiment aan de Bisschopsmolenstraat 58A in Etten-Leur. Ze spelen daarmee in op een grote vraag, onder meer naar een plek om te borrelen.

30 november