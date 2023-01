Omwonenden flexwoningen buitengebied Etten-Leur komen bedrogen uit: géén inspraak over locatie

NPO 1 praat met Oekraïners in Et­ten-Leur: ‘Wat zijn hun toekomst­plan­nen?’

ETTEN-LEUR - Oksana zag haar leven helemaal voor zich in Oekraïne. Nu leeft ze bij de dag en is bang om plannen te maken voor de toekomst. Vlad was mecanicien maar leert nu voor kok. Of hij in Nederland blijft? Hij weet het nog niet.

6 januari