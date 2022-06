Ondanks tegenslagen liet Loes Taal (1936-2022) zich nooit uit het veld slaan

Alcoholver­bod Et­ten-Leur ‘niet per se bedoeld om alcohol te verbieden’

ETTEN-LEUR - Het alcoholverbod dat op zo’n vijftien plekken in Etten-Leur geldt is niet per se bedoeld om drankgebruik tegen te gaan. Het is vooral een ‘ingangetje’ dat het makkelijker maakt om overlast te bestrijden.

22 mei