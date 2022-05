Ongenoegen bij horeca in Leur, cafés in Etten mogen wél langer openblijven met Pinksteren

De Door­nikstraat wilde bomen en krijgt een stoep, De Baai wil een stoep en krijgt bomen

ETTEN-LEUR - ‘Red onze bomen, verplaats de stoep’, zeiden mensen in de Doornikstraat. Nee, zei de gemeente: dat kan niet. ‘Kap de bomen, red onze stoep’, vragen inwoners in De Baai - letterlijk om de hoek. Maar daar is dát geen optie.

6 mei