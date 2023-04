Ooit de beste rugbyer van Nederland, nu door een gescheurde kruisband aan de zijlijn in Etten-Leur

Brutale dief aangehou­den als hij bij Amphia ziekenhuis fiets steelt van vrouw die echtgenoot bezoekt

BREDA - Een 53-jarige man is woensdagochtend bij het Amphia ziekenhuis in Breda aangehouden. De Bredanaar probeerde een elektrische fiets te stelen van een vrouw uit Teteringen die bij haar man in het ziekenhuis op bezoek was.