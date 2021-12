Op de dag van de glorieuze race van Max wordt Max uit Etten-Leur geboren

Hoe dat zo kwam? Hein van der Straat vertelt: ,,We hadden nog geen naam, al was aan het begin van de zwangerschap de naam Max al een keer gevallen. Voordat we naar het ziekenhuis gingen waren opa en oma bij ons om dochter Fay van twee op te halen. Opa riep vervolgens: ‘Als dit geen Max wordt, weet ik het ook niet meer'.”



Enfin, als hun zoon in het Amphia Ziekenhuis in Breda het levenslicht ziet, vraagt de verloskundige hoe de spruit heet. ,,Dieuwertje en ik keken elkaar aan en we zeiden dat we het eigenlijk nog niet zo goed wisten.” Maar toen kwamen op een gegeven moment de woorden van opa bovendrijven. ,,En besloten we om hem Max te noemen. Mooie naam, past ook goed bij die van zijn zus Fay.”