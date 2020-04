Opvallend: hologram legt je de coronaregels uit in winkels van Jumbo

Zangeres overleden na hongersta­king, Et­ten-Leur­se muzikante nog in Turkse cel

7 april ANKARA/ETTEN-LEUR - De 28-jarige Helin Bölek is vorige week na een langdurige hongerstaking overleden in Turkije. Bölek werd eerder gearresteerd, omdat ze deel uitmaakt van de in Turkije verboden muziekgroep Grup Yorum. De van oorsprong Etten-Leurse Bergün Varan (25) zit daar om dezelfde reden nog vast.