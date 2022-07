Ossetische kunstenaars in Van Gogh Kerk: ‘Dit gaat over inspiratie en samenwerking, niet over oorlog’

Man (26) mishandeld bij opstootje in Et­ten-Leur, twee verdachten aangehou­den

ETTEN-LEUR - Een 26-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in Etten-Leur. De politie meldt dat naar eigen zeggen de man probeerde een opstootje te sussen waar zijn vriend bij betrokken was.

5 juni