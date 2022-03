Oude bekende kijkt naar nieuwe coalitie in Moerdijk: Heleen van Rijnbach aan de slag als informateur

INTERVIEW Directeur Ankie de Hoon van Van Gogh Stichting Et­ten-Leur: ‘Als je jezelf niet serieus neemt, wie dan wel?’

Af en toe onderbreekt Ankie de Hoon zichzelf midden in een zin om haar gesprekspartner even indringend en met vragende blik aan te kijken: ,,Ja, wat willen we nou?” Het gesprek gaat kort over arbeidsmigranten. ,,Die zijn hier nodig. Dan moeten we ook voor goede huisvesting zorgen.”

13:09