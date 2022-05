‘Ouderwetse’ bedevaart nog lang niet uitgestorven: ‘Ons Lieve Vrouwke staat in hoog aanzien hier in Brabant’

ETTEN-LEUR/SINT-WILLEBRORD - Het waren er geen honderden, zoals in vroeger tijden, maar wel een twintigtal bedevaartgangers die zondag de tocht ondernamen van Leur, via Etten naar de Mariagrot in Sint Willebrord.

Voor deze dertigste editie hoefden de bedevaartgangers niet zo vroeg uit de veren als voorgaande jaren. De start vanaf de Lange Brugstraat in Leur was om 7 uur ’s ochtends, in plaats van normaal gesproken om 6 uur. Oorzaak: personeelsgebrek bij de Sint Franciscusparochie.

Geen mis

Bij de replica van de Lourdesgrot in Sint Willebrord wordt in de regel om half negen een mis opgedragen voor de bedevaartgangers, opgeluisterd met orgelmuziek en enkele voorzangers. ,,Maar die ging dit jaar dus niet door. Er waren blijkbaar geen mensen te vinden om de dienst te begeleiden, dus is er maar één mis en die is om half tien in de Willibrorduskerk”, vertelt wethouder Frank Vrolijk die aan vrijwel alle dertig tochten heeft deelgenomen.

Quote Ons Lieve Vrouwke staat in hoog aanzien hier in Brabant Piet Teunissen

Meimaand, Mariamaand en de eerste zondag van die maand is gereserveerd voor de bedevaart vanuit Leur naar ‘t Heike. Na de Tweede Wereldoorlog werd die door de parochianen georganiseerd als dank dat Leur grotendeels gespaard werd gedurende het oorlogsgeweld. ,,Ons Lieve Vrouwke staat in hoog aanzien hier in Brabant”, zegt ras-Leurenaar Piet Teunissen. De traditie verwaterde maar werd in 1991, na de organisatie van de eerste Havenfeesten, door Teunissen en de Stichting Adriaan van Bergen nieuw leven in geblazen.

Geloof belangrijk

De ongeveer acht kilometer lange tocht begint bij de Petruskerk in Leur, en gaat via de Lambertuskerk waar mensen uit Etten zich aan kunnen sluiten, over de steile fietsbrug van de A58, richting Sint Willebrord en de Dorpsstraat waar in gemeenschapshuis De Lanteern de koffie wacht.

Deze meneer heeft er zin in.

Niet alle bedevaartgangers lopen. Sommigen gaan op de fiets of met de auto. Voor de wandelaars is er wel een bezemwagen in de buurt, mocht iemand soms last krijgen van kramp of blaren. ,,Natuurlijk is het geloof voor sommige mensen belangrijk maar het draait ook om het dauwtrappen, de wandeling en de kameraadschap” zegt Arjen Klep, secretaris van de Stichting Adriaan van Bergen. ,,Na de dienst wandelen we weer terug en sluiten we af bij zaal Roeloffs met een bakske koffie en een appelflap.”

,,We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal."