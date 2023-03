Overvolle ziekenboeg kost Unitas'30 de kop: ‘Dan zit ook alles tegen’

Veel energie­drank­jes en opvallend weinig plastic flessen in de bosjes

BREDA / GEERTRUIDENBERG - ,,Ik ga de hele tijd slootje in, slootje uit. Er ligt daar zóveel rotzooi.” Julius (11) bruist van de energie en is vast voornemens na de middagthee nóg een rondje te doen. Samen met zijn moeder Nathalie van der Pas is hij bezig de Tuinbouwweg in Made schoon te maken, in het kader van de Landelijke Opschoondag.