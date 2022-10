Padelliefhebbers opgelet: bij deze club in Etten-Leur komen waarschijnlijk twee extra banen

Gastrobar of ander restaurant ‘van bovengemid­deld niveau’ op plek van Tilia in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Komt er op de plek van restaurant Tilia een gastrobar? Of onbeperkt à la carte genieten? In ieder geval wordt het een zaak waar ze behoorlijk kunnen koken. Dat is althans het idee van een groep ondernemers die het pand aan de Markt 7 in Etten-Leur gehuurd heeft.

