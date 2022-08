Pinpasfraudeur (17) opgepakt in huis van 83-jarige vrouw

Aan de deur vertelde de bejaarde vrouw nog dat ze niemand binnen mocht laten van de ‘bankmedewerker’. Toen de agent toch binnenkwam, zat de 17-jarige jongen aan tafel in de bankpapieren van zijn slachtoffer te rommelen. Hij had eerder al naar deze vrouw gebeld met de boodschap dat ze gevaar zou lopen bij oplichters. Ze moest haar inloggegevens en pinpas in een envelop doen en aan hem geven.

Tweede aanhouding

De agent schakelde zijn collega's in om de 17-jarige in de boeien te slaan. De alerte buurtbewoner bleek vervolgens over nog meer politietalent te beschikken: Hij had ook een verdachte auto voor de deur zien staan. Deze was inmiddels vertrokken, maar later op de avond kon alsnog de 22-jarige bestuurder uit Kudelstaart worden opgespoord en aangehouden.