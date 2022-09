Plan B voor een A-locatie? Vertraging dreigt voor huizenbouw op Wippakker-terrein

Snuffelen en smullen op de Pasar Malam, ouderwets gezellig in het Oderkerk­park

ETTEN-LEUR - Snuffelen en lekker eten, maar vooral Aziatische gezelligheid tijdens de Pasar Malam, dit jaar weer in het Oderkerkpark. ,,Toch leuker dan in de tent zoals vorig jaar in het Brabantpark” vindt organisator Lucciano Mantouw.

7 augustus