Positief nieuws over Etten-Leur: nieuwe burgemeester wacht een warm bad

TerugblikETTEN-LEUR - Dit wordt een positief stukje. Daar staan er te weinig van in de krant, hoor je vaak, want journalisten zouden alleen geïnteresseerd zijn in negatief nieuws. Dat ontkennen heeft geen zin. En ik besef, positieve stukjes halen niet altijd bij iedereen het beste naar boven.

Het wordt ook nog eens een positief stukje over de gemeente Etten-Leur, die dit jaar afscheid neemt van een bijzondere burgemeester. ‘Hen’ die het stokje van haar over neemt, krijgt het nog lastig als ‘hen’ hoopt haar in populariteit de overtreffen.

Die nieuwe burgemeester - man, vrouw of non-binair - wacht een warm bad. Voor wie de socials volgt - en ik doe dat zelf zo min mogelijk - ziet hoe negatief soms wordt geoordeeld over ‘de gemeente’. Valt het woord ‘afval’, om maar een voorbeeld te noemen, dan gaat Facebook los op de ambtenaar voor wie dat gewoon werk is. Dat ze met liefde en passie doet.

Maar dit wordt dus een positief stukje. Omdat ik graag eens de loftrompet steek over de mensen die bij of voor de gemeente werken en ik in de bevoorrechte positie verkeer om dat te kunnen doen.

Voortreffelijk team

Ik mocht dit jaar niet alleen afvalcoach Annabelle interviewen, maar ook meedenkcoach Neeltje en jeugdboa’s Sjors en Carmen, om maar enkele voorbeelden te noemen. Ik werd wekelijks door baliemedewerkers ontvangen, door bodes begeleid, te woord gestaan door een voortreffelijk team communicatie en uitvoerig geïnformeerd door burgemeester en wethouders over zaken die voor Etten-Leur van belang zijn.

Er kon geen bijeenkomst over de jeugd van Etten-Leur voorbij gaan of ik trof daar de bevlogen ambtenaar Peter van Dorst, die er net als jongerenwerker Maurice de Wit voor ijvert dat jongeren veel meer betrokken worden bij beslissingen die impact hebben op hun toekomst. Ook De Wit mocht ik het afgelopen jaar interviewen en geloof me, waren er meer zoals hij dan waren er minder problemen met jongeren.

Tijdens mijn dagelijkse wandelingen door bos en buitengebied stuitte ik met enige regelmaat op zwerfvuil, een grote ergernis van veel mensen. Een melding op de BuitenBeter-app en het vuil werd diezelfde, of een dag later, opgehaald door de mensen van Afvalservice.

Quote Niet voor niets hoor je ook vaak dat Et­ten-Leur zo’n fijne gemeente is om in te wonen en werken

Op Facebook worden tal van mogelijkheden geboden aan inwoners om over de gemeente te klagen. Daar wordt ook gretig gebruik van gemaakt door een tamelijk harde kern. Klaagboek van Etten-Leur is zo’n account, maar ook op het eigen Facebookaccount van de gemeente weten mensen zich op allerlei manieren te beklagen over wat ‘de gemeente’ allemaal verkeerd doet, deed of óngetwijfeld nog gaat doen.

Wijkmanagers

En al ben je nog zo onredelijk, of is de vraag nog zo onbegrijpelijk, er zit een team van mensen paraat om netjes een antwoord te dichten, de inwoner op weg te helpen of van advies te dienen. Vergeet ik nog mensen? Ja zeker. De gemeentesecretaris, beleidsambtenaren, mensen van de groenvoorziening, de wijkmanagers niet te vergeten. Zij allen vormen ‘de gemeente’, waar het misschien wel lekker tegen trappen is, maar of dat terecht is?

Natuurlijk, ook in het gemeentehuis worden fouten gemaakt of besluiten genomen die niet iedereen tot vreugde stemmen. Maar niet voor niets hoor je ook vaak dat Etten-Leur zo’n fijne gemeente is om in te wonen en werken. Dat standpunt onderschrijf ik van harte.