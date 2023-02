Praalwagens grote optocht trekken van ut Zwaajgat naar Stijlorenrijk

Jeugdraad Slikgat geïnstal­leerd in Snerkers­durp

ZEVENBERGSCHENHOEK/LANGEWEG – Nu de Mariaschool in Langeweg dicht is, gaan de kinderen van het Slikgat in Snerkersdurp naar school. Oud prins Peter 2 van het Slikgat trok daarom gistermiddag naar basisschool De Hoeksteen, om er eigenhandig de jeugdraad uit het Slikgat te installeren.