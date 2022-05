Promotie brengt Unitas extra aandacht, maar rijk wordt de club er niet van

De strijd om het kampioenschap gaat tussen Unitas en SV Den Hoorn. Omdat die club al heeft laten weten vanaf volgend seizoen op zaterdag te spelen, weet Unitas dat ook een tweede plek in de competitie genoeg is voor de hoofdklasse. Die promotie werd afgelopen weekend zeker.

Toch is het feest pas echt compleet als die promotie samengaat met het kampioenschap, vindt Staaltjens. Er is een kleine kans dat Unitas komend weekend kampioen wordt. Maar het lijkt erop dat de strijd om het kampioenschap pas echt beslist wordt in de laatste competitiewedstrijd: in een rechtstreekse confrontatie tussen Unitas en Den Hoorn op pinkstermaandag, in Etten-Leur. ,,Dan kampioen worden: dat zou een droomscenario zijn.”