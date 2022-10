Provincie begonnen met groot onderhoud N640 en wéér gaat het mis in de informatievoorziening

Geen onderwerp of Jan Niehof (1940-2022) had er wel een mening over

ETTEN-LEUR - Hij was onder meer actief in de Seniorenraad, de WMO-adviesraad en de jagerswereld. Hij maakte zich sterk voor buurtbussen en Automaatje, was een verhalenverteller en had overal een mening over. Maandag 10 oktober overleed Jan Niehof, 81 jaar.

13 oktober