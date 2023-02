Rechter wijst verzoek Alwel af, dus zijn de buren blij: Etten-Leurse ‘dealer’ mag in huis blijven

Familie van Bergse Sabira woont in Turks rampgebied: ‘Ze zijn in leven, maar slapen in auto’s’

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL – De eerste berichten zijn bemoedigend. Dinsdagochtend kreeg de Bergse Sabira Alkis Gus (47) contact met haar schoonmoeder in de Turkse havenstad Iskenderun. ,,Onze familieleden zijn gelukkig in leven, al hebben ze wel in auto's geslapen.”

