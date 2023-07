Ritwinnaar Wout Poels start in Chaam, Roosendaal en Zevenbergen, wie verschijnen nog meer bij de wielercriteriums?

‘Grootste ketamine­boer’ van Nederland viert tot verbijste­ring van rechtbank vakantie in de zon

STEENBERGEN/BREDA - Hij is van de twaalf verdachten in een van de grootste drugszaken uit de West-Brabantse geschiedenis, maar werd al vlak na zijn arrestatie vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Tot verbijstering van de rechtbank viert Dennis de V. (36) op dit moment drie weken vakantie in de zon.