Rode loper ligt klaar voor Roparunners in Etten-Leur en Willemstad: ‘We mogen eindelijk weer los’

Marokkaan­se moskee mogelijk naar Hoge Haansberg: ‘We halen jongeren graag binnen, maar het is hier vol’

ETTEN-LEUR - ,,Ons gebouw is vol”, zegt secteraris Amar Iqbal van de Marokkaanse Vereniging At-Taqwa over de moskee aan de Noordwiek in Etten-Leur. De vereniging wil dan ook graag verhuizen. De Hoge Haansberg is in beeld.

12:47