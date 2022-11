Romana Buijs bruist van de creativiteit: ‘Nooit meer brandjes blussen op de werkvloer, is ons motto’

Steile hellinkjes, gootjes en paaltjes: het blijft in Et­ten-Leur ploeteren achter de rollator

ETTEN-LEUR - Het was voor mensen met een beperking in 1984 al tobben met trappen en stoepjes in de Etten-Leurse openbare ruimte. Bijna veertig jaar later staat het er niet beter voor. ,,We komen veel obstakels tegen”, aldus Ben Godrie, die de politiek tot actie maant.

