Roparun-doortocht in Etten-Leur moet memorabel feestje worden

Jan (82) was mantelzor­ger voor zijn vrouw: ‘Luister naar mantelzor­gers, vraag wat ze nodig hebben’

ETTEN-LEUR - Vraag een willekeurige mantelzorger naar zijn of haar grootste behoefte en het antwoord is steeds hetzelfde: ,,Iemand met verstand van zaken die inventariseert wat nodig is en die me helpt. Het liefst aan huis.”

1 april