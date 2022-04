Rugbyclub Etten-Leur geeft gouden feestje met leden, vrienden en sponsoren: ‘Maar iedereen is welkom’

Fietser zwaarge­wond bij aanrijding met auto in Et­ten-Leur, traumaheli­kop­ter geland

ETTEN-LEUR - Een fietser is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Etten-Leur. Bij de Rijsbergseweg is een traumahelikopter geland voor medische ondersteuning. De weg was na het ongeval tijdelijk afgesloten.

