Rugbyclub Etten-Leur viert zijn gouden feestje, en hoe!

Het werd een gezellige bende afgelopen zaterdag zowel in het clubhuis van REL als daarbuiten. De rugbyclub, die zo’n tweehonderd leden telt, verwelkomde naast (oud)leden, vrienden en sponsors hun rugbymaatjes van Claverdon RFC uit Warwickshire. Die hadden het ervoor over om vrijdagmorgen om half vijf uit Engeland te vertrekken om ’s avonds om 8 uur in het clubgebouw aan te komen. Daar werden al de nodige rugby gerelateerde spelletjes gespeeld waarbij het hoofdingrediënt bier was.

Wedstrijd

,,Maar”, zei een van de spelers van REL zaterdag, ,,de eerste helft van de wedstrijd is dat wel lastig, de tweede helft heb je dat er allemaal uitgespeeld.” Na de spelactiviteiten van de jongste leden van de club, waarvan er door de meivakantie niet veel waren, konden REL 1st en Claverdon hun energie kwijt op het rugbyveld waarbij de Engelsen in sportkleding met volkomen foute kleuren goed te onderscheiden waren van de Etten-Leurenaren.

Vandaag werd het water vervangen door bier tijdens de wedstrijd.

Van een van de Claverdon-spelers, gehuld in geel jurkje, werd het publiek langs de lijn tijdens de scrum een blik gegund op zijn groene met wit gebloemde onderbroek. De einduitslag was voor niemand helemaal duidelijk maar dat die een ‘ruime overwinning’ betekende voor de thuisclub was wel zeker. De Basil Sayer-wisseltrofee blijft dus nog even in Etten-Leur.

Trots op de club

Na de wedstrijd feliciteerde wethouder Frank Vrolijk de jarige club en dook even in het verleden, naar onder andere de oprichting door KSE leraar Peter van Maanen in 1971 in café-zaal Roeloffs. Een sociale, maatschappelijk betrokken club vindt Vrolijk, die zijn deuren openzet voor anderen. ,,En waarom hier op deze velden bijvoorbeeld geen sportdag voor de scholen?” stelt voorzitter Wanne Wevers voor. Hij is trots op zijn club en rugby noemt hij een mannensport gespeeld door heren. ,,Bij rugby blijf je heer, en de scheidsrechter heeft altijd gelijk.”



