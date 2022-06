Russische kunst in Van Gogh Kerk: ‘Dit gaat over inspiratie en samenwerking, niet over oorlog’

Bijna alle Oekraïense vluchtelin­gen in Et­ten-Leur zijn aan het werk: ‘Het is fijn om met hen te werken’

ETTEN-LEUR - Nagenoeg alle Oekraïense vluchtelingen die in Etten-Leur worden opgevangen, hebben inmiddels een baan gevonden. Bij het Turfschip, de Jumbo, in de horeca, de metaal of in de logistiek. Een filmproducer en een verloskundige zijn nog zoekend. ,,Ze willen werken. Graag zelfs.”

