Samen Soepen succes in Etten-Leur: ‘Ik woon hier de straat uit, maar wist niet dat dit wijkgebouw er stond’

Gezellig en gratis eten bij Resto De Hassel in Et­ten-Leur: ‘Vorige keer was het ook al zo lekker’

Het is het menu deze avond in Resto de Hassel, het restaurant in basisschool De Hasselbraam in Etten-Leur, dat deze dinsdagavond open is voor de wijkbewoners. Acht kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben gekookt, met hulp van vrijwilligers uit de wijk en drie studenten social work van Avans.

31 mei