School rouwt na familiedrama Etten-Leur: ‘Eva was ontzettend lief meisje dat erg gemist zal worden’

Kou is de grote killer op de camping, maar niet voor de familie Martens: ‘Wij komen hier meteen tot rust’

Dikke jassen, nu en dan een paraplu en een grote smile als het zonnetje éindelijk doorbreekt. Iedereen is de kou en regen meer dan zat. Hoe overleef je de camping als het weer niet echt mee zit? ,,Ik hoor weinig gemopper”, reageert eigenaar Jan-Kees van der Graaf van camping Ginsterveld in Burgh-Haamstede. Al hebben zijn campinggasten mazzel. ,,We hebben net een binnenspeeltuin gerealiseerd.”