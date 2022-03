Senioren kunnen blijven tennissen: deze tennisclub in Etten-Leur introduceert ‘slow-walking’

,,Als je ooit getennist hebt, is dit een prima gelegenheid om weer eens naar de tennisbanen te komen. En als je nog nooit een racket hebt vastgehad, is dit een perfecte manier om lekker in beweging te zijn”, vertelt Oldstars-trainer Bart van Genuchten, die samen met Rob Lindenbergh de senioren gaat begeleiden.

Halve velden

,,We hebben een aangepaste spelvorm, zoals het spelen op halve velden, en de mensen lópen over de baan. Maar voordat we daaraan beginnen, is er eerst een half uur training met of zonder racket en met allerlei soorten ballen. Allemaal heel laagdrempelig. We willen mensen uit hun huis lokken, vooral na de coronatijd, en hen op een prettige manier in beweging krijgen. Het moet een uur plezier zijn”, vindt Van Genuchten.