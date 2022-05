Seniorenraad Etten-Leur worstelt boos door: ‘En het wordt alleen nog maar erger’

Onderscheiden Annie Oomen-van Bedaf wil haar lintje het liefste delen: ‘Waarom is er niet zoiets voor groepen?’

De Ettense Annie Oomen-van Bedaf (65) kreeg een koninklijke onderscheiding voor bijna veertig jaar vrijwilligerswerk. Onder andere voor de Stichting Dorpsactiviteiten in Noordhoek, waar ze een tijd woonde. Ze is nog altijd mede-organisator van de Ontmoetingsmiddag bij de Mariaparochie en is vrijwilliger bij hospice Marianahof.

25 mei