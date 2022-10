Sfeerbeheer gaat twee jaar door in Etten-Leur om overlast van jeugd binnen de perken te houden

ETTEN-LEUR - Etten-Leur gaat nog twee jaar door met het inzetten van mensen van Sfeerbeheer. Dat is althans het voorstel aan de gemeenteraad. De medewerkers van Sfeerbeheer zijn bedoeld om overlast van jongeren in de wijken te beperken.

De mannen werden de afgelopen tijd ingezet in het Vogelaarpark. Daar hadden omwonenden behoorlijk last van jongeren. Eind dit jaar loopt het contract met de Sfeerbeheer Groep af. In de gemeentebegroting staat een voorstel om daar twee jaar aan vast te knopen. B en W zien de verlenging als iets tijdelijks.

De bedoeling is om het bedrijf flexibel in te zetten op locaties waar overlast is van jongeren.

Extra jongerencentrum

De VVD-fractie in Etten-Leur vroeg zich verder af of de gemeente onderzocht heeft of er mogelijk een jongerencentrum in de wijk geopend kan worden. Nee, luidt daarop het antwoord. Etten-Leur heeft volgens B en W een goed functionerend jongerencentrum in de Lambertusstraat, waar jongeren uit de hele gemeente –individueel of in groepen – terecht kunnen als ze daar zin in hebben. Daar is ook professionele begeleiding aanwezig.

Irritante piep

De mensen van Sfeerbeheer gaan de wijk in. De gemeente maakt daarnaast gebruik van de ‘mosquito’, een statisch apparaat dat een hoog geluid maakt. De irritante piep is vooral hinderlijk voor jonge oren. Het apparaatje wordt bij de ingang van De Vleer geplaatst. Het effect ervan wordt over ongeveer drie maanden geëvalueerd.

Voor omwonenden zou de piep overigens geen hinder opleveren. Het apparaat kent een bereik van ongeveer 25 meter en staat overdag uit. ’s Avonds gaat het apparaat alleen aan als er langdurige tijd beweging is geregistreerd. Blijf je uit de buurt, dan hoor je niks.