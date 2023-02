Sint Willebrord begint al tegelwippend aan een verkeersveiligere, groenere Nachtegaalstraat

Huisarts Leroy (33) start eigen praktijk, met zijn moeder (64) als assistente

Hij zwemt tegen de stroom in. Na lang puzzelen waagt Leroy Richardson (33) de sprong in het diepe. Hij gaat, samen met zijn moeder Louise Klijn (64), een eigen huisartsenpraktijk opbouwen in zijn eigen wijk Haagse Beemden in Breda. ,,Een nieuwe dorpspraktijk in de stad.”