Sloopspoor door Etten-Leur: ‘Zeker twintig auto's vernield en de teller loopt nog’

Meerdere inwoners van de Ademastraat zijn volgens Dekkers waarschijnlijk slachtoffer geworden. ,,De buurman is bezig om een lap voor zijn autoruit te bevestigen. De dame aan de overkant staat bellend bij haar auto. Ik ben zeker niet de enige. Ik wist wel dat vandalisme vaker voorkomt in deze buurt, maar dit is wel heel extreem.”



Ook in de Cederstraat was het raak. Dit meldt inwoner Michel Spijkerman. ,,Hier gaat het om zeker zeven auto's waarvan de ruit is ingeslagen. Ook die van mij is kapot. Een bijkomend nadeel is het weer. Door de regen is heel mijn auto natgeregend, waaronder ook de apparatuur.”