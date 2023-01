Snelbouw: 100 huizen voor urgent woningzoekenden op hoek Bankenstraat en Hoevenseweg in Etten-Leur

Woning Et­ten-Leur beschadigd door explosief

Bij een woning in Etten-Leur is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief ontploft. De politie meldt dat het huis aan de straat Markenland in de Brabantse plaats door de klap beschadigd is. Omdat er ,,mogelijk nog ‘iets’ aan het pand vastzit dat kan ontploffen”, heeft de politie explosievenverkenners ingeschakeld.

30 december