Stap zo vanaf je voordeur de Van Gogh-route in

De kermis is er klaar voor in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Alle lampjes zijn aangesloten, de speakers staan klaar om te knallen, de prijzen bij het Pusher Palace (foto) liggen in de vitrines: nu alleen nog bezoekers. De kermis in Etten-Leur staat voor het eerst in drie jaar tijd weer klaar op z’n vertrouwde plek in het hart van Etten.

30 juni