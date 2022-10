Thomas (15) uit Zevenbergen verovert zilver op WK karate in Turkije

ZEVENBERGEN - Thomas Krijnen (15) heeft dit weekend op de wereldkampioenschappen karate in Turkije de zilveren medaille behaald in de klasse tot 57 kilogram.

Het Zevenbergse talent verloor in de finale van de cadetten (categorie 14-15 jaar) van de Egyptenaar Mohamed Ashraf. Daarmee zet hij het beste resultaat neer voor Nederland op het WK in Konya. Het is tevens de beste prestatie van een Nederlander op een jeugd-WK sinds 2009.

Vader Carlo en moeder Wendy zijn megatrots op hun zoon. ,,Thomas steekt veel tijd en energie in zijn passie. Dat het zich zo uitbetaald op het WK, is prachtig”, vertelt Carlo, tevens trainer van zijn zoon.

Buiten de top 50

Vorige week zondag vloog Thomas met TeamNL, bestaande uit negentien karateka's, naar Turkije. In zijn gewichtscategorie deden ongeveer zestig deelnemers mee uit heel de wereld. Voor aanvang van het toernooi stond Thomas buiten de top 50 van de cadetten wereldranglijst. Toch is hij geen onbekende naam in de karatewereld dankzij drie Nederlandse titels.

Quote Als je tegen Thomas zei dat hij de finale zou halen, tekende hij ervoor Carlo Krijnen

Carlo verwachtte dan ook een plek bij de top vijf van zijn zoon. ,,Bij de kwalificaties voor het WK presteerde hij ontzettend goed. Hij zat steeds bij de beste zeven spelers. Maar als je tegen Thomas vertelde dat hij de finale zou halen in Turkije, dan tekende hij ervoor.”

Extra trots

Onderweg naar de finale won Thomas onder meer van de nummer 63 en 18 op de wereldranglijst. Maar het verlies tegen Mohamed Ashraf, nummer twee van de wereld, ziet Carlo niet als een schande. ,,Egypte is hét land om te verslaan. Heel die regio leeft voor karate. Dat is zo'n ander klimaat dan hier in Nederland. Het maakt je extra trots als je zoon zich daartussen weet te nestelen.”

Thomas is zelf nog in Turkije en vliegt vandaag terug naar Nederland. Door het een slechte telefoonverbinding was het niet mogelijk om Thomas om een reactie te vragen.