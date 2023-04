Uitslaande brand bij Axell Logistics in Etten-Leur is onder controle, blussen gaat nog uren duren

Onderne­mers hebben geen probleem met tijdelijke noodopvang in evenemen­ten­hal in Breda: ‘Slaapplek voor mensen in nood’

BREDA - Niet alle ondernemers in de buurt van de evenementenhal op Breepark in Breda wisten al dat er een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen komt. Het nieuws over een tijdelijke locatie met plek voor maximaal vijfhonderd vluchtelingen wordt echter goed ontvangen.