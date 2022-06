‘Ut Praotuis’ viert feest en iedereen is welkom, of je nu in de Banakkers woont of niet

Geluk bij een ongeluk

Op 6 oktober 2001 kreeg de wijkvereniging een ‘echt’ onderkomen nadat het sinds de oprichting in 1994 in een woninkje van de Woonstichting had gebivakkeerd. ,,Een huiskamer en een slaapkamer was alles wat we hadden” vertelt Boumeester. Dat peuterspeelzaal De Zonnehoek afbrandde was een geluk bij een ongeluk. Er kwam een nieuw gebouw waarin ook de wijkvereniging onderdak kreeg.

Want die wijkvereniging groeide en bloeide. ,,We begonnen met handwerken, kaarten en sjoelen en zijn uitgegroeid tot een volwaardig wijkcentrum in De Banakkers, met allerlei activiteiten. We stoppen onze nieuwsbrief in 2.300 brievenbussen dus ik schat dat we daarmee zo’n 6.000 wijkbewoners bereiken.” De peuterspeelzaal is er niet meer en sinds 1 januari 2017 is Ut Praotuis een stichting die drijft op vrijwilligers, en met succes. ,,We zijn de meest actieve wijkvereniging in Etten-Leur.”