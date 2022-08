Van Rock tot Pop tot Irish Sounds, het sfeertje wás er weer tijdens Popelucht in 't Oderkerkpark

,,We blijven vast wel tot vannacht 12 uur. Ik heb altijd moeite met naar huis gaan” zegt Siem (45) die met neef Bas (26) aan ’n hangtafel staat. De rest van de familie zit op ’t gras. ,,Geweldig, je komt hier mensen tegen die je van kleins af aan kent en waarmee je op de middelbare school hebt gezeten. Gisterenavond waren we met z’n vijfentwintigen of zo.”

2.500 bezoekers

En die zaterdagavond was na twee ‘Popeluchtloze’ jaren weer een succes. Volgens de organisatie waren er zo’n 2.500 bezoekers in het Oderkerkpark. De opstelling was dit jaar anders. In plaats van één in het park en een in ‘De Kapel’ waren er nu twee podia in het park. Een hoofdpodium voor de bekende acts, een kleinere als Talentstage. Lekker, want terwijl aan de ene kant gespeeld werd kon aan de andere kant gewisseld worden.

,,De Kinkels waren erg goed gisterenavond” vond Miriam van Mechelen uit Etten-Leur die met echtgenoot Jack geen Popelucht overslaat. ,,KISSterious viel ’n beetje tegen, weinig bekende nummers.” MindBlow vond ze daarentegen weer super. ,,Leuke opstelling ook, nu hoef je niet heen en weer te lopen naar ‘t kapelletje.”

Met groepje ‘rollators’ op pad

José (67) en Nettie (86) zijn er ook. ,,Wel goeie muziek” vindt Nettie. ,,We wonen bij de Schaapskooi en hoorden ‘t, dan gaan we met een groepje ‘rollators’ op pad” voegt José eraan toe ,,we zijn ook bij de Zomeravond Spektakels op ’t Raadhuisplein geweest.”

Het weer werkte mee en dat zou best wel eens te danken kunnen zijn aan de Heilige Clara in Meersel-Dreef. De Popel pensionado’s zijn er naartoe gegaan om een worst te offeren voor het, volgens presentator Chris Aarts, oudste nog bestaande, grátis festival in West-Brabant.

