Veearts Mark neemt bij Eventing Etten-Leur elk paard onder de loep: ‘Hoor je brrt-pfff? Dan kan iets mis zijn’

Het kan weer! Na twee ‘so­lo-vierdaag­ses’ mag heel Et­ten-Leur in juni tegelijk aan de wandel

ETTEN-LEUR - Hartstikke fijn dat wandelaars vorig jaar nog een ‘home edition’ konden lopen toen corona de vierdaagse in de weg zat. Maar in Etten-Leur is de organisatie van de avondvierdaagse toch vooral blij dat er in 2022 weer een gewóne vierdaagse in de pijplijn zit.

23 maart