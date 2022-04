Veilige haven in Etten-Leur: bij BuitenThuisZijn is iedereen een individu, maar is niemand alleen

De Etten-Leurse is twee ochtenden per week te vinden op de Menmoerhoeve in haar woonplaats. De recreatieboerderij in het buitengebied heeft sinds de herfst een extra huurder onder de pannen: BuitenThuisZijn. Wie om wat voor reden dan ook niet mee kan in het tempo of de verwachtingen van de maatschappij vindt een plek bij deze dagbesteding, die zich vooral richt op jongvolwassenen.