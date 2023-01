Verbod op k-woord op en rond velden Unitas’30: ‘Rode kaart! En ook KNVB kan worden ingeschakeld’

Muhammad (53) is Rucphen en Zevenber­gen dankbaar: ‘Mijn eigen volk heeft me mijn recht om te leven afgenomen’

ZEVENBERGEN/RUCPHEN - Het moment dat Muhammad zijn vrouw en jongste zoon in Pakistan moest achterlaten moet hartverscheurend geweest zijn. Hij vluchtte met de oudste twee kinderen naar Nederland, waar ze - zoals veel vluchtelingen - van hot naar her gesleept zijn. ,,Rust krijg ik pas als mijn gezin herenigd is, weg van het gevaar in ons geboorteland.”

23 januari