Vermeende dealer Ruud van N. moet huurwoning in Etten-Leur uit voor 4 oktober: ‘Burgemeester moet zich schamen’

Op de foto met Van Aert of Vingegaard in Et­ten-Leur: ‘Verbazend hoe toeganke­lijk zij zijn’

ETTEN-LEUR - De grote winnaars van de Profronde van Etten-Leur zijn nog klein en jong. Lucas en Romy koesteren de medaille van hun loopfietsenrace en Quinten is trots op de handtekening van Wout van Aert, over de volle breedte van zijn witte T-shirt. Quinten had er zelfs een speciale stift voor mee genomen naar de koers. ,,Ineens riep papa dat hij mijn kant uitkwam.’’

14 augustus