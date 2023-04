Verzekeraar: ‘Goede hoop op oplossing opruimen scherven zonnepanelen’

overzicht Waalse Pijl, Europees voetbal en PSV-Ajax: bekijk hier het (Brabantse) sportpro­gram­ma van deze week

Het belooft weer een bomvolle sportweek te worden. De bal rolt weer als vanouds in de Keuken Kampioen Divisie en de eredivisie. Ook staan de returns in de Champions, Europa en Conference League op de rol. Én deze zondag is het ook nog eens Luik-Bastenaken-Luik. Bekijk hier het overzicht.