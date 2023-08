Vier verdachten van geweld tegen agenten in Etten-Leur vrij in afwachting van onderzoek

Bestuurder onder invloed reed meer dan 30 kilometer te hard bij dodelijke botsing in Breda

BREDA - De auto die met hoge snelheid tegen een ander voertuig op de Graaf Engelbertlaan botste, reed meer dan 100 kilometer per uur. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na het uitlezen van de systemen van de auto. Een bijrijder werd door de klap in Breda uit de auto geslingerd en overleed ter plaatse. De 33-jarige bestuurder ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.